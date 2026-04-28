Банки пожаловались в ФАС на тарифы маркировки звонков

Антимонопольная служба проверит экономическую обоснованность тарифов операторов связи на маркировку звонков после обращения банков и финансовых организаций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя ведомства, а председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин и два источника в разных финансовых организациях подтвердили факт обращения в ФАС.

Операторы связи предоставляют услугу маркировки на платной основе по 25 копеек за попытку звонка, однако банки сомневаются в обоснованности этой цены. У финансовых организаций возникает непонимание, из чего складывается такой тариф, поскольку операторы также берут плату за длительность разговора. Представитель Сбербанка указал, что действующий закон «О связи» возлагает обязанность по маркировке на операторов, но те устанавливают высокий уровень тарификации без экономического объяснения расчетов и требуют заключения договора при отсутствии такой обязанности в законодательстве.

Банки в конце прошлого года уже обращались в антимонопольное ведомство и получили ответ, что тарифы должны быть экономически обоснованными, но регулятор не уточнил, являются ли цены операторов таковыми. Емелин назвал ситуацию установлением незаконного квазиналога в пользу коммерческих организаций, поскольку все инициаторы вызовов фактически должны платить за исполнение закона. Директор юридического департамента Ассоциации банков России Александр Абрамов согласился, что операторы могут получать неоправданную выгоду.

Финансовые организации не отказываются платить за маркировку, но полагают, что обязательство можно возлагать на них только при условии государственного контроля за тарифами. Расходы на маркировку вместе с платой за организацию массовых вызовов составят около 11 млрд рублей в год, утверждает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Представитель «Билайна» настаивает, что 25 копеек — это плата за подключение к доверенной антифрод-среде и обработку сигнала в режиме онлайн, а жесткое тарифное регулирование несет риски замедления внедрения защиты. Представитель «Мегафона» отметил, что банки меняют тактику обсуждения — от отказа платить к требованиям госрегулирования тарифов.