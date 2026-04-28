Одна из крупнейших компаний РФ отложила индексацию зарплат из-за кризиса

Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса», на которую приходится 95 процентов всех добываемых в стране алмазов, будет вынуждена отложить плановую индексацию зарплат, которая традиционно проводилась 1 июля, из-за кризиса в отрасли. Об этом на корпоративном форуме «Хозактив-2026» сообщила директор по персоналу компании Ольга Макарова, передает ТАСС.

По ее словам, выручка предприятия не растет, поэтому ему приходится снижать расходы и оптимизировать фонд оплаты труда ради сохранения трудового коллектива и рабочих мест. Другими словами, повышение зарплат в текущих финансовых условиях могли бы обеспечить только массовые сокращения.

«Алроса» входит в список системообразующих компаний России, количество ее сотрудников превышает 35 тысяч человек. Российская Федерация владеет 33,03 акции компании, 25 процентов принадлежат Якутии, а 8 процентов — администрациям районов республики, на территории который осуществляется деятельность предприятия. В свободном обращении находятся порядка 34 процентов акций.

Макарова пообещала, что как только ситуация улучшится, то есть появятся признаки устойчивого восстановления рынка и улучшения показателей, как вопрос индексации рассмотрят повторно.

А пока что, помимо отказа от индексаций зарплат, компания отказывается от практики выделения дополнительных фондов для точечного пересмотра тарифных ставок и часовых оплат по дефицитным профессиям. Вместе с тем квартальные и годовые премии в бюджет заложении, и в руководстве надеются, что ситуация не станет хуже и пересматривать их не придется.

