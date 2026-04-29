Путин заявил о желании российских компаний работать на рынке Республики Конго

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 апреля, начал переговоры в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в нашу страну с государственным визитом.

После церемонии официальной встречи с исполнением гимнов двух стран лидеры перешли в Зеленую гостиную.

"Сейчас только шли и с господином президентом вспомнили, что первый договор был подписан еще в 1981 году", - заметил Путин.

Он подчеркнул, что с тех пор между двумя странами развиваются дружеские, полноценные, хорошие отношения.

Российский лидер поздравил собеседника с результатами выборов.

"Нам очень приятно, что после инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой страны, которую вы посещаете", - сказал он.

"У нас хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям", - оценил президент РФ. "Что касается экономики, то это и геологоразведка, логистика, энергетика, сельское хозяйство, некоторые другие направления", - перечислил он. "Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего потому, что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создает хорошие перспективы для работы бизнеса", - заявил Путин.

Российский президент также поблагодарил главу Республики Конго за активное участие в саммитах Россия-Африка и пригласил его посетить Москву осенью, принять участие в третьем саммите.