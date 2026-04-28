Эксперт: в малом и среднем бизнесе в РФ наметился тренд на падение

Антикризисный менеджер, предприниматель Павел Кобяк в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался о текущей ситуации в малом и среднем бизнесе в России.

Как заметил эксперт, отечественные предприниматели столкнулись с очередным вызовом, который пришел с отложенным эффектом. Он указал, что экономическая ситуация в стране дает понимание того, что спрос населения на товары и услуги начинает падать. Кобяк обратил внимание на то, что в каждой сфере наметился тренд на падение, люди стали чуть меньше тратить, чуть больше выбирать, что им нужно приобрести, и они задумываются о том, нужно ли им это вообще сейчас приобретать.

Эксперт допускает, что это связано с тем, что сейчас идет период охлаждения экономики и высоких ставок по кредитам, которые являлись драйвером роста в 2023-24-м годах, когда все бизнесы просто «летели», и первые ласточки негативных последствий произошли, когда ключевую ставку повысили до 21%, резко снизив спрос на товары и услуги.

При этом Кобяк подчеркнул важность понимания того, что у государства есть свои задачи, а у предпринимательства и у бизнеса есть свои задачи. По словам эксперта, у малого предпринимательства сейчас задача состоит в том, чтобы выжить и перестроить свои бизнес-модели на новые русла, на новые системы налогообложения, которые были введены с января. Он добавил, что для предпринимателей это некий этап, на котором они просто подстраиваются под новые экономические тенденции, которые имеют место в стране.