Большие налоги довели бизнес до необычного тренда

© Геннадий Черкасов

© Московский Комсомолец

Крупные непродовольственные ретейлеры всё чаще задумываются о сокращении торговых площадей. Как рассказали «Известиям» эксперты, Lime разрабатывает концепт магазинов на 1,2–1,5 тысячи квадратных метров для регионов.

Издание пишет, что Melon Fashion Group запустила у Sela формат концепт-стора с товарами для дома и кафе, а «М.Видео» уходит от классической «витрины» к модели white store, где точка становится частью логистической инфраструктуры.

Кроме того, крупный стор «Детский мир» развивает «Детмир мини» до 400 квадратов для городов с населением до 100 тысяч человек.

Старший директор CMWP Зульфия Шиляева пояснила, что сокращение площадей позволяет оптимизировать ассортимент и снизить затраты на отделку. Региональный директор NF Group Евгения Хакбердиева добавила, что покупатель становится рациональнее, внимательнее относится к расходам, поэтому компании адаптируются под изменившуюся модель поведения.

По данным Nikoliers, на экономику ритейлеров давят кредитная и налоговая нагрузки, а также рост стоимости строительства.

Читайте также: Раскрыта шокирующая разница зарплат мужчин и женщин в РФ