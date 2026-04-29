Российские компании стали использовать скрытые увольнения

В текущем году четверть российских компаний планируют сократить штат сотрудников, пишет Baza. Бизнес стал чаще прибегать к так называемой схеме тихих увольнений: для сотрудников создают невыносимые условия, и люди увольняются сами. Так что компании не приходится выплачивать тройной оклад и иные опции, предусмотренные при обычном увольнении по сокращению.

Среди признаков скрытого увольнения — резкий подъем показателей, ведение новых отчетов и урезание премий. Как рассказала руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Наталья Голованова, сокращения в 2026-м пройдут у четверти компаний, а у двух процентов они будут массовыми.

HR-эксперт Гарри Мурадян уточнил, что тренд набирает обороты с весны прошлого года. А сейчас работодатели вынуждены оптимизировать фонд оплаты труда. Причины: повышение страховых взносов, падение спроса и общее ухудшение экономической обстановки.

Недавние данные Роструда показали, что количество сотрудников, которых планируется сократить, стабильно растет с середины 2025-го. Сейчас таких — 105 147 человек. Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники.