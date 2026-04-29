В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

«Северсталь» зарегистрирована в России, как и другие активы председателя совета директоров компании Алексея Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что ПАО и его основной акционер давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран, заявил «Ленте.ру» представитель «Северстали». Таким образом он прокомментировал соответствующий призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров
Ранее Матвиенко сказала, что очень рада попаданию председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на первое место в списке Forbes, так как «хорошо, что наши люди богатеют». Своей оценкой она поделилась во время правительственного часа, где в числе прочих присутствовал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Вместе с тем Матвиенко призвала миллиардера «что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию».

«Считаем необходимым напомнить о фактах, которые известны органам власти, а главное — жителям Вологодской области. К сожалению, "Северсталь", как и другие компании отрасли черной металлургии, находятся в глубоком кризисе. По итогам 1 квартала 2026 года прибыль упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила лишь 57 миллионов рублей. В таких условиях, естественно, снижаются и налоговые поступления. Но, несмотря на это, "Северсталь" на протяжении многих лет является не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием региона — в 2025 году налоговые отчисления "Северстали" в бюджет Вологодской области, несмотря на сложную ситуацию в металлургии, составили 13,4 миллиардов рублей», — сообщил представитель компании.

Он добавил, что место в «списке Форбс» определяется по среднерыночной цене акций компаний, которыми владеет его участник, или гипотетическими оценками активов, а не реальными финансовыми средствами.

По оценке российского Forbes, состояние Мордашова в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов. Следом за ним с большим отрывом идут президент холдинга «Интеррос» и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и основной бенефициар нефтяной компании «Лукойла» Вагит Алекперов, у которых 29,7 и 29,5 миллиарда долларов соответственно.