Предприятия малого бизнеса не будут платить НДС до конца года

Предпринимателям на упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) можно не включать проценты по банковским вкладам в расчет лимита для освобождения от НДС, а тем, кто превысил порог по патенту, разрешили перейти на УСН задним числом. Эти и другие изменения предусмотрены законом, который публикует "Российская газета".

Предприятия общепита на УСН освобождены от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года, независимо от того, какой была средняя зарплата сотрудников в 2025 году. Раньше для освобождения нужно было, чтобы средняя зарплата работников была не ниже среднеотраслевой по региону. Теперь это условие временно отменено - достаточно, чтобы доход за 2025 год не превышал 60 млн рублей, а доля выручки от услуг питания составляла не менее 70%.

На такой же срок освобождение от НДС получили предприниматели на УСН, у которых доход за 2025 год превысил 20 млн рублей только за счет процентов по банковским вкладам. Они вправе пересчитать доходы за 2025 год, исключив проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах, полученные в российских банках. Если после такого пересчета доход за 2025 год не превышает 20 млн рублей, то действует освобождение от НДС. Аналогичное правило введено для ИП на УСН, которые в 2025 году применяли патент, но утратили право на него с 2026 года из-за превышения лимита.

Эксперты обращают внимание: в декларации по НДС за первый квартал 2026 года потребуется отразить налог, начисленный за январь - март. "С января по март нужно уплачивать НДС, выставлять счета-фактуры и подавать декларации, так как право на освобождение по новым правилам возникает только с начала второго квартала", - уточняет заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Еще одна поправка касается досрочного перехода на УСН и выбора объекта налогообложения. Предприниматели, которые в декабре 2025 года применяли только патент и утратили право на него из‑за превышения лимита в 20 млн рублей, могут до 1 июня 2026 года подать уведомление о переходе на УСН и применять упрощенку с 1 января 2026 года.

Такое же правило предусмотрено и для изменения объекта налогообложения по УСН.

"Это важно для тех ИП, которые из-за изменения правил оказались в переходной ситуации между ПСН, УСН и общим режимом. Норма разовая, поэтому тем, кто подпадает под ее условия, не стоит откладывать подачу уведомления", - советует адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Не менее значимое изменение, по мнению экспертов, - возможность для бизнеса на УСН уменьшить доходы на сумму НДС, начисленную при отгрузке в счет аванса, полученного до 2026 года.

Это касается тех, кто получил авансы в 2025 году без НДС, а отгрузку провел в 2026 году уже с налогом. Типичная ситуация: упрощенец в 2025 году пользовался освобождением от НДС, получил аванс от покупателя и включил всю сумму в доходы по УСН. С 2026 года он стал платить НДС - и при отгрузке в счет этого аванса обязан выделить налог из поступившей суммы. Получается, что НДС бизнес заплатит из собственных средств, хотя доходы по УСН уже учел "с НДС" в прошлом году. Теперь разрешено уменьшить доход на сумму этого НДС. Послабление действует для тех, кто начал платить НДС с января 2026 года, и распространяется даже на авансы, полученные до 1 января 2025 года.

Кирилл Данилов обращает внимание и на другие нормы. Если предприниматель в 2025 году применял патент, а с 2026 года стал плательщиком НДС на общей или упрощенной системе, он вправе принять к вычету "входной" НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным во время действия патента, но не использованным в патентной деятельности.

"Это важная гарантия для предпринимателей: если они начинают платить НДС, у них появляется и законодательно закрепленный механизм вычета по переходным остаткам", - резюмирует эксперт.

Кроме того, пониженные тарифы страховых взносов станут доступны большему числу малых и средних предприятий. Долю доходов для получения льготы теперь можно считать не только по основному виду деятельности, но и суммировать выручку от всех льготных видов из перечня правительства. Для обрабатывающих производств, которые платят взносы по ставке 7,6%, отменили требование о 70-процентной доле за прошлый год - достаточно соблюсти этот порог в текущем 2026 году.