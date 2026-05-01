Apple сообщила о рекордной прибыли

Компания Apple опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 финансового года, соответствующий первому календарному кварталу. Выручка достигла $111,2 млрд, а чистая прибыль составила рекордные $29,6 млрд, или $2,01 на акцию. Для сравнения, годом ранее показатели составляли $95,4 млрд выручки и $24,8 млрд прибыли. Об этом сообщает издание MacRumors.

По итогам квартала компания зафиксировала рекордные значения для мартовского периода по выручке, прибыли на акцию и доходам от продаж iPhone. Также выручка от сервисов вновь достигла исторического максимума. Валовая маржа составила 49,3% против 47,1% годом ранее.

Совет директоров утвердил дополнительную программу обратного выкупа акций на сумму $100 млрд и повысил дивиденды до $0,27 на акцию против $0,26 ранее. Выплаты назначены на 14 мая для акционеров, зарегистрированных по состоянию на 11 мая.