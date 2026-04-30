Rambler&Co получил премию за лучший корпоративный канал

Telegram-канал медиахолдинга наградили за вклад в развитие профессионального сообщества.

29 апреля 2026 года в Москве прошла церемония вручения премии THE HUMAN CONTENT SMM AWARDS – первой профессиональной награды для корпоративных каналов в мессенджерах и карьерных бренд медиа. В номинации «Широкая аудитория» взял бронзовую награду Rambler Way («Путь “Рамблера”») – Telegram канал медиахолдинга Rambler&Co о медиа, диджитал рынке и креативе, который задуман как вдохновляющий и прикладной ресурс для тех, кто уже работает или только планирует строить карьеру в индустрии.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Эта премия – подтверждение: профессиональная аудитория ценит честную экспертизу. Rambler Way мы сделали каналом, где в фокусе – реальные инсайды, рабочие кейсы, чек-листы, медиатренды. И главное, за этим стоит команда, которая умеет и в контент, и в креатив. Благодарна жюри премии за столь высокую оценку».

Команде Rambler&Co удалось сделать из корпоративного канала одновременно и коммуникационный инструмент, и полноценное профессиональное медиа. В Rambler Way регулярно выходят разборы кейсов, инсайты, тренды, советы экспертов и подборки материалов, которые помогают лучше понимать медиарынок, находить идеи для собственных проектов и ориентироваться в карьерных возможностях.

Премия THE HUMAN CONTENT SMM AWARDS 2026 направлена на поддержку и продвижение карьерных бренд медиа, которые помогают компаниям выстраивать диалог с профессиональными сообществами и кандидатами, делиться экспертизой и формировать культуру осознанного отношения к профессии и развитию.