По всей России начали массово закрываться фитнес-клубы

В России за последний месяц закрылись более 11 фитнес-клубов, сообщает Sport Baza.

Схема, по словам источника, везде одинаковая: центр объявляет о ремонте или профилактике, перед этим продает максимальное количество абонементов, а затем расторгает договоры с клиентами. Число пострадавших составляет около 500 человек.

Закрываются не только малоизвестные клубы, но и точки региональных сетей, давно работающих на рынке — «Планета Фитнес», «СССР», Stretch House и Alex Fitness. Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных требований в московских клубах премиальной сети World Class.

В отрасли также наблюдается серьезный дефицит кадров. Оставшиеся тренеры работают в несколько смен. Многие уволенные считают, что выгоднее работать на себя, чем платить комиссию клубам.

Ранее Life сообщал, что во второй половине 2025 года фитнес-клубы и спортзалы заметили резкий спад посещаемости. Россияне стали отказываться от продления абонементов, заменяя активность домашними тренировками или покупая помесячный доступ.