Samsung добился рекордного роста прибыли

Компания Samsung объявила о рекордном росте прибыли, которого удалось достичь благодаря развитию искусственного интеллекта, обеспечившего сильный спрос на оперативную память. Об этом сообщило CNBC.

© Lenta.ru

По данным компании, ее выручка за указанный период достигла почти 90 миллиардов долларов. Что касается операционной прибыли, то она составила больше 38 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартальная прибыль компании выросла больше чем на 750 процентов.

Отмечается, что подразделение компании по производству микросхем стало одним из главных бенефициаров глобального бума искусственного интеллекта, который ограничил предложение и привел к росту цен на оперативную память, используемую в центрах обработки данных, а также в смартфонах, персональных компьютерах и игровых консолях.

