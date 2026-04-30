Российские бренды начали практиковать «слезный маркетинг»

Российские бренды одежды и украшений cтали просить у клиентов поддержки. Они организуют распродажи ассортимента и предупреждают, что могут закрыться, обратил внимание Коммерсант (Ъ).

Так, собственница ювелирного бренда Viva La Vika Виктория Молдавская сама обратилась к подписчикам с просьбой приобрести что-то в ее магазине. Всех, кто отреагирует на призыв, ждет скидка в размере 30 процентов, указала она. Похожий подход и у бренда Gate31: возможность дисконта в случае отклика будет сохранена навсегда, отмечают в компании.

Владелец женского бренда одежды не стал прибегать к оптимизации и закрывать свои точки. Это сказалось на выручке, комментирует он: в периоде с января по март Gate31 получила убыток в 31 миллион рублей.

По словам аналитика Data Insight Сергея Семко, на рынок влияют рухнувший спрос со стороны покупателей, рост расходов самого бизнеса, кадровые вопросы. Те, кто не успел перестроиться и выйти на маркетплейсы, ощущают все это особенно сильно.

Реакция аудитории может быть теплой, но рассчитывать только на это «вдолгую» разрушительно, предупредил гендиректор агентства Paradigma Илья Ноткин. Поддержав бренд однажды, в дальнейшем клиенты будут ждать от него положительных новостей и отчетов, пояснил он. Если такая стратегия сохранится, это скажется на репутации бизнеса, убежден глава рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров.

Ранее сообщалось, что российские бренды стали менять форматы своих магазинов. Внимание концентрируется на небольших площадях площадью до 1,5 тысячи кв. метров, рассказала тогда глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. Таким образом собственники компаний рассчитывают оптимизировать ассортимент и уменьшить расходы. Кроме того, они закрывают большие и нерентабельные точки, чтобы открыться в новых местах с большим потоком людей.