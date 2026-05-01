Apple начал беспокоить дефицит чипов памяти и его влияние на бизнес

Компания Apple фиксирует рост затрат на чипы памяти и ожидает дальнейшее усиление этого тренда в ближайшие годы. Об этой проблеме, как пишет MacRumors, сообщил генеральный директор Тим Кук, отметив, что уже во втором квартале влияние удорожания станет более заметным, а в дальнейшем будет усиливаться.

По словам Кука, текущий рост затрат частично сдерживается за счет использования ранее накопленных запасов компонентов, однако по мере их исчерпания финансовое давление на компанию увеличится. Он подчеркнул, что Apple рассматривает различные варианты реагирования и продолжает оценивать ситуацию, не раскрывая конкретных решений.

Основной причиной роста цен на память являются глобальные ограничения поставок, вызванные высоким спросом со стороны производителей серверов для систем искусственного интеллекта (ИИ). На фоне этого производители чипов отдают приоритет поставкам для ИИ-инфраструктуры, что приводит к удорожанию компонентов для потребительской электроники.