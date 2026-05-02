Марин Ле Пен призвала ввести налог на избыточную прибыль компании TotalEnergies

Лидер "Национального объединения" (RN) Франции Марин Ле Пен заявила, что налогообложение избыточной прибыли TotalEnergies будет необходимо, если ограничение цен на топливо на заправке не будет достаточным вкладом в сохранение покупательной способности.

"Они сами понимают, что им нужно приложить усилия, и поэтому решили ограничить свои цены. Единственное, чего я хочу, - чтобы это пошло на пользу покупательной способности французов, а потом мы сами все посчитаем", - сказала она во время прогулки по ярмарке в Сенсе в департаменте Йонн.

Лидер фракции RN в национальной ассамблее в прошлую среду признала "нормальным" облагать налогом избыточную прибыль TotalEnergies. Чистая прибыль компании выросла на 51 процент в первом квартале из-за роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке, сообщает Le Figaro.

В то же время президент "Национального объединения" Жордан Барделла и потенциальный кандидат в президенты от этой партии в случае, если Ле Пен не позволят баллотироваться на выборах 2027 года, придерживается другой точки зрения. По его словам, налогообложение избыточной прибыли нефтяной группы "не является приоритетом для RN".

Накануне, во время традиционного митинга в День Первомая, государственного праздника во Франции, Марин Ле Пен отрицала, что внутри партии существуют две экономические линии: ее собственная и Жордана Барделлы. "Но нам нужно спорить", - признала она. Ле Пен вновь призвала снизить налоги, в частности НДС с 20 до 5,5 процента.