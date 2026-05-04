$74.888.64

Суд арестовал 470 миллионов акций «Русагро» по иску Генпрокуратуры к Мошковичу

Вечерняя Москваиещё 2

Суд в Москве в понедельник, 4 мая, арестовал почти 470 миллионов акций «Русагро» в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры об изъятии активов основателя холдинга Вадима Мошковича.

Суд арестовал 470 млн акций «Русагро» по иску Генпрокуратуры
© РИА Новости

По данным прокурора, Мошкович выводил прибыль «Русагро» за рубеж через кипрские офшоры.

Помимо этого, суд арестовал все имущество Мошковича, а также 100 процентов акций холдинга. Прокуратура оценила стоимость имущества «Русагро» более чем в 550 миллиардов рублей, а валовую прибыль — более чем в 70 миллиардов.

5 мая состоится рассмотрение по существу антикоррупционного иска о передаче государству имущества Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве, передает РИА Новости.

Недавно потерпевшими по этому делу признали еще более 10 компаний. По версии следствия, Мошкович и Басов нанесли им материальный ущерб на сумму не менее одного миллиарда рублей. Основателя «Русагро» заключили под стражу еще в марте 2025-го года. Бизнесмен просил отпустить его под залог в один миллиард рублей.

«Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала о подробностях этого дела, в том числе разобралась, в чем подозревают Мошковича.