Суд арестовал 470 млн акций «Русагро» по иску Генпрокуратуры

Суд в Москве в понедельник, 4 мая, арестовал почти 470 миллионов акций «Русагро» в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры об изъятии активов основателя холдинга Вадима Мошковича.

По данным прокурора, Мошкович выводил прибыль «Русагро» за рубеж через кипрские офшоры.

Помимо этого, суд арестовал все имущество Мошковича, а также 100 процентов акций холдинга. Прокуратура оценила стоимость имущества «Русагро» более чем в 550 миллиардов рублей, а валовую прибыль — более чем в 70 миллиардов.

5 мая состоится рассмотрение по существу антикоррупционного иска о передаче государству имущества Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве, передает РИА Новости.

Недавно потерпевшими по этому делу признали еще более 10 компаний. По версии следствия, Мошкович и Басов нанесли им материальный ущерб на сумму не менее одного миллиарда рублей. Основателя «Русагро» заключили под стражу еще в марте 2025-го года. Бизнесмен просил отпустить его под залог в один миллиард рублей.

