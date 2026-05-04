Россия нашла способ заработать миллиарды на холоде и ИИ

Дефицит энергомощностей для центров обработки данных (ЦОД) из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) стал мировой проблемой. Россия, пользуясь холодным климатом и избытком электроэнергии, форсирует строительство дата-центров в Сибири и на Дальнем Востоке, пишут «Известия».

По данным на начало 2026 года, доля региональных проектов превысила 15% и продолжает расти. Так, например, в Хабаровском крае охлаждение наружным воздухом применимо 8–9 месяцев в году, что позволяет достичь высокого показателя энергоэффективности — до 1,20.

Кроме того, для резидентов территорий опережающего развития стоимость электроэнергии составляет 4,5–6,5 рубля за кВт·ч, что в два раза ниже, чем в Китае. Это делает содержание дата-центра в России для инвестора в 2–2,5 раза дешевле.

Для китайских технологических гигантов, таких как Alibaba и Tencent, аренда мощностей в РФ решает проблемы снижения затрат и выполнения экологических квот, поскольку российские ЦОДы запитаны от ГЭС.

Экономист Дмитрий Мигунов отмечает, что жёсткие ограничения на «серый» майнинг высвобождают до 2 ГВт мощности. Даже имеющихся ресурсов достаточно для обслуживания более сотни обычных дата-центров, подчёркивает эксперт.