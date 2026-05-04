Бизнес запаниковал из-за снижения спроса на покупки у россиян

Снижение спроса на продукцию или услуги стало главным ограничением для российского бизнеса в первом квартале 2026 года. Об этом заявили 37,6% опрошенных компаний в рамках ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщают «Ведомости».

Доля таких ответов выросла на 4,5 процентного пункта за три месяца. Опрос проводился в апреле 2026 года.

Уточняется, что одновременно снизилась напряжённость с неплатежами контрагентов — доля таких ответов упала на 8,1 п. п. до 34,1%. На втором месте среди главных затруднений — недоступность кредитов и недостаток оборотных средств. О них заявили около 25% опрошенных.

Среди других проблем бизнес выделяет негативное влияние санкций (16,5%), рост фискальной нагрузки (14,1%), невозможность закупить новое оборудование из-за ограничения импорта (11,8%). Столько же компаний (11,8%) пожаловались на резкий рост цен на отечественную продукцию.