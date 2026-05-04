Более половины россиян ждут возвращения западных брендов

Более половины россиян (56%) хотели бы вновь увидеть западные компании хотя бы в одной из сфер. При этом около четверти респондентов (27%) выступают против их возвращения, а еще 17% затруднились с ответом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный «Группой 7/89».

Наибольший интерес вызывает восстановление присутствия зарубежных автопроизводителей — об этом заявили 41% опрошенных. Также заметен спрос на возвращение компаний из индустрии развлечений: кино, музыки и видеоигр (28%). Примерно одинаковые доли респондентов выразили заинтересованность в зарубежном программном обеспечении, мебели и стройматериалах, а также продуктах питания, напитках и косметике.

Возраст существенно влияет на отношение к вопросу: среди молодежи 18–29 лет доля желающих возвращения достигает 84%, тогда как среди людей старше 60 лет — лишь 38%. Также заметна зависимость от места проживания: жители крупных городов чаще выступают за возвращение брендов, чем население малых городов и сельской местности. Например, в Москве этого ждут 66% опрошенных.

Эксперты отмечают, что речь идет не о дефиците отдельных товаров, а о более широком запросе на присутствие западного бизнеса в целом. Специалисты также подчеркивают, что формально многие товары остаются доступными, однако изменились условия их приобретения. Например, автомобили можно купить через параллельный импорт, но это стало сложнее и дороже.

В прошлом году 94% опрошенных россиян считали, что ушедшие зарубежные бренды вернутся на российский рынок. Однако 68% из них были уверены, что это произойдет нескоро.