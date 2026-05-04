ФНС взяла на контроль закрытые паевые фонды недвижимости

Налоговая служба начала контролировать управляющие компании закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, которые подозревают в незаконной налоговой оптимизации. Об этом сообщили источники на рынке управления активами, информацию подтвердили налоговые консультанты, пишет РБК. Особое внимание ведомство уделяет ЗПИФам недвижимости — их обвиняют в злоупотреблении правовой конструкцией для вывода средств без уплаты налогов.

Пока речь идет о точечных требованиях в рамках предпроверочного анализа, массовых выездных проверок не открыто, отметил партнер практики налогового консультирования МЭФ Legal Сергей Челышков. Тема налоговых злоупотреблений с использованием ЗПИФов при строительстве и реализации объектов недвижимости находится на особом контроле, подтвердила партнер Kept Галина Акчурина.

В ФНС заявили, что проводят работу с налоговыми рисками использования ЗПИФов при реализации недвижимости, однако наличие рисков не означает автоматического начала налоговых проверок. Первоочередной задачей является выстраивание диалога с бизнесом для подтверждения или опровержения наличия риска, уточнили в службе.

Глава ФНС Даниил Егоров на закрытой встрече в РСПП в апреле обозначил, что сумма сделок с недвижимостью через ЗПИФы за последние три года выросла в разы и исчисляется сотнями миллиардов рублей. По данным Parus Asset Management, за 2025 год чистые активы ЗПИФов недвижимости увеличились на 55% и достигли 893 млрд рублей.

Основой для определения рисковых зон стал анализ отраслевых макроданных, указали в ФНС. Проведен анализ объемов реализации объектов недвижимости в отношении всех управляющих компаний за 2022-2024 годы, по результатам которого установлен трехкратный прирост стоимости объектов, реализуемых через ЗПИФы.

В фокусе внимания налоговиков находятся «индивидуальные» ЗПИФы, когда пайщиками являются одно лицо или несколько взаимозависимых лиц, а также случаи, когда прибыль не распределяется, а выводится через предоставление займов. Искусственность операций — короткие промежутки между созданием фонда и проведением сделок, их неочевидная инвестиционная привлекательность и формальный документооборот — также служат маркерами незаконной налоговой оптимизации.