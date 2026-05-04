Банк России предложил перестраховывать газовые поставки в Китай

Банк России направил крупнейшим российским страховщикам письмо с предложением перестраховывать сжиженный природный газ (СПГ) и суда, идущие в КНР, в одной из китайских компаний, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, регулятор даже предоставил контакты определенного китайского страховщика. Условия перестрахования при этом не уточняются. В то же время в ЦБ на запрос издания не ответили. Frank Media также направили запрос регулятору.

Китай является одним из крупнейших импортеров СПГ, а потому на его интересах сказались блокировка Ормузского пролива и остановка экспорта со стороны ведущего мирового поставщика СПГ — Катара. В итоге сейчас Пекин нуждается в российском СПГ, а потому на политическом уровне могло быть принято решение о передаче рисков по договору перестрахования, размышляет совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.

Однако, несмотря на то, что у Китая достаточно перестраховочных мощностей и он в состоянии принять на себя весь риск по соответствующему договору, Пекин рационален в своих действиях и не будет ставить под удар свою репутацию на международном рынке ради небольших российских премий, объясняют опрошенные изданием эксперты.

«Пока есть политическая воля, может быть «спокойная вода», но ситуация может измениться уже в мае, когда все-таки разблокируют Ормузский пролив», — добавляет Юмашева.

Кроме того, условия сотрудничества могут оказаться не такими уж и выгодными для российской стороны, поскольку китайцы могут включить в страховую премию не только страховые, но еще и санкционные риски, заключает финансовый эксперт Андрей Бархота. Наконец, урегулирование убытков в Китае будет идти намного дольше, чем аналогичный процесс в Европе — китайские партнеры славятся своей бюрократией, подытожили эксперты.