Роспотребнадзор запретил продажу минеральной воды из Байкала

По поручению Роспотребнадзора система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу 112 тыс. бутылок природной питьевой воды «Baikal pearl». Производитель — АО «Байкалси Кампани» (группа «Море Байкал») — не сможет реализовывать эту партию ни в рознице, ни онлайн до получения официального разрешения от ведомства.

Речь идёт о воде в стеклянной таре объёмом 0,53 л, разлитой 22 августа 2025 года. Причиной блокировки стала возможная связь продукции со случаем причинения вреда здоровью потребителя. Как пояснил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, система позволяет останавливать продажи на уровне каждого отдельного кода, что физически исключает попадание небезопасного товара к покупателю.

На прошлой неделе «Честный знак» уже приостанавливал реализацию 1,4 млн единиц минеральной воды «Джермук» из-за нарушения обязательных требований. А в 2024 году по той же причине были заблокированы 2,5 млн бутылок этого же бренда после случая отравления в Северной Осетии.