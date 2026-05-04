Производители грибов в России столкнулись с убытками

Второй по объему производитель шампиньонов в России, компания "Грибная радуга" по итогам 2025 года понесла убытки в размере 127,4 миллиона рублей, хотя ранее бизнес демонстрировал прибыль: в 2024 году здесь заработали 76,5 миллиона рублей.

При этом выручка предприятия замедлила рост с 23,5% в 2024 году до 14,6% в 2025 м, составив 7,4 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант". Аналогичные проблемы есть и у других игроков рынка - производство растет, а спрос на свежие грибы стагнирует.

Лидер отрасли - "Воронежский шампиньон" - пока не ушел в убыток, но тоже столкнулся с замедлением: если в 2024 году его выручка выросла на 50,3%, а чистая прибыль - на 134,9%, то в 2025 году динамика составила 29,7% (до 9,4 миллиарда рублей) и 13,6 процента (до 2,9 миллиарда рублей) соответственно.

Снижение рентабельности сделало направление менее привлекательным: по данным "Контур.Фокуса", на 1 апреля 2026 года в России работало 452 организации по выращиванию грибов, что на 4,2 процента меньше, чем в январе.