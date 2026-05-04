ВТБ завершил объединение с «Почта Банком»

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка, интеграция которого шла поэтапно с 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

После объединения сеть банка стала крупнейшей в России: клиенты ВТБ получили доступ к услугам в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение стало одним из крупнейших интеграционных проектов последних лет. По его словам, банк изменил модель предоставления финансовых услуг, сократив разницу между мегаполисами и малыми городами. Он отметил, что теперь клиенты могут пользоваться услугами онлайн, в офисах, через выездных менеджеров и на базе Почты России, и подчеркнул, что такого охвата нет ни у одного банка в стране.

Интеграция проходила в несколько этапов: сначала объединили сети банкоматов, затем продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почта России появились 23 тыс. представителей банка, которые помогают оформлять услуги. Совместно с Социальным фондом России реализовали перевод пенсий без разрывов, отмечали в банке. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты, на данный момент выдано более 6,5 млн карт. Также был завершен ребрендинг офисов и банкоматов.

После интеграции банк представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов во всех 89 регионах России, включая малые города и сельские территории. Объединенная сеть банкоматов насчитывает 19 тыс. устройств.

В 2024 году ВТБ выкупил долю «Почты России» в Почта Банке и стал его единственным владельцем.