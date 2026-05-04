«Почта России» отключила возможность следить за всеми этапами посылки
«Почта России» отключила возможность отслеживания всех этапов перемещения посылки в приложении. Об этом сообщает CNews.
Изменения вступили в силу 1 мая. Теперь пользователи могут отслеживать только ключевые этапы доставки. Ранее сервис показывал больше информации — историю маршрута, промежуточные точки и сортировочные центры.
Помимо этого, из приложения убрали информацию об изменениях веса посылки. Как уточняет издание, раньше это позволяло отслеживать возможные ошибки при доставке.
В самой «Почте России» объяснили, что такое решение было принято на основе обратной связи от клиентов, чтобы «не перегружать их информацией».
