«Почта России» отключила возможность следить за всеми этапами посылки

«Почта России» отключила возможность отслеживания всех этапов перемещения посылки в приложении. Об этом сообщает CNews.

Изменения вступили в силу 1 мая. Теперь пользователи могут отслеживать только ключевые этапы доставки. Ранее сервис показывал больше информации — историю маршрута, промежуточные точки и сортировочные центры.

Помимо этого, из приложения убрали информацию об изменениях веса посылки. Как уточняет издание, раньше это позволяло отслеживать возможные ошибки при доставке.

В самой «Почте России» объяснили, что такое решение было принято на основе обратной связи от клиентов, чтобы «не перегружать их информацией».

