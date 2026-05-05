Почти четверть рынка облигаций РФ оказалась под угрозой дефолта

Почти четверть российского рынка облигаций оказалась под угрозой дефолта, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. На фоне дорогих кредитов и повышения НДС компании все чаще не справляются с долгами, а инвесторы рискуют не получить доход по бумагам в этом году.

Риски на рынке облигаций перешли из скрытой фазы и стали очевидными, считает аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев. В первом квартале зафиксировано 11 технических дефолтов, часть из которых уже переросла в полноценные. Для сравнения, за весь прошлый год было зафиксировано 24, а годом ранее — всего 11.

По оценке эксперта, в зоне повышенного риска сейчас находится около 25% рынка. Схожую цифру также назвали управляющий директор по долговым рынкам капитала «Финама» Мария Романцова и научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ситуацию усугубляет так называемая стена погашений. В этом году бизнесу предстоит вернуть инвесторам от 5 трлн до 6,6 трлн рублей, что усиливает нагрузку на денежные потоки и повышает вероятность сбоев. К концу года число дефолтов может вырасти еще на 10–15% относительно 2025-го, считает Романцова.

Наиболее уязвимыми остаются компании с высокой долговой нагрузкой и коротким горизонтом заимствований. В первую очередь речь идет о бизнесе с показателем чистого долга выше 3,5-4 EBITDA. Особую осторожность инвесторам следует проявлять в топливном ретейле, логистике и девелопменте, подытоживает Зиновьев.