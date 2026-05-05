Банк России через суд потребовал ликвидировать один из банков

Центробанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о принудительной ликвидации московского «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП»), у которого ранее отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Заявление поступило в суд в понедельник, 4 мая, и к рассмотрению пока не принято. Лицензия была отозвана почти месяц назад, 10 апреля.

В качестве причины такого решения регулятор указывал на ряд нарушений нормативных актов и федеральных законов, в том числе на сделки, имевшие признаки вывода активов, информация о которых направлялась в правоохранительные органы.

Функции временной администрации были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

До этого, в январе, Банк России отозвал лицензию у Нового Московского банка (НМБ), а в марте Арбитражный суд города Москвы ввел в его отношении процедуру принудительной ликвидации.