Суд передал России контрольный пакет акций «Русагро»

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче государству более половины акций агрохолдинга "Русагро". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение судьи Веры Фокеевой.

Речь идет об иске к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе организации Максиму Басову и другим соответчикам.

"Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО "Русагро", номиналом 2,5 руб., в количестве 469 млн 702 тыс. 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем", - сказано в решении.

Кроме того, в нем говорится, что государству были переданы 795 тыс. 658 акций агрохолдинга, принадлежащих жене Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 штук экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского, а также 69 млн 209 тыс. 183 акций, которыми владела его супруга Луиза Площанская.

Уставный капитал "Русагро" разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд обратил в доход РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел агрохолдинг под госконтроль.

1 мая сообщалось, что в Хамовнический суд Москвы был подан антикоррупционный иск об изъятии в доход государства имущества Мошковича. В отношении Мошковича и Басова выдвинуты обвинения в особо крупном мошенничестве. Уголовное преследование началось после обращения бенефициара компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он утверждает, что представители ГК "Русагро" под видом инвестирования оформили с учредителем "Солнечных продуктов" договор купли-продажи 85% акций по номиналу и соглашение о переуступке прав. Однако, по словам Бурова, обязательства выполнены не были, а активы холдинга перешли под контроль ответчиков и были использованы по их усмотрению.