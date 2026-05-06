Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский IT-гигант Apple захотел закрепить права на свой бренд в России, чтобы официально продавать фирменные бумажники, папки и визитницы.

Соответствующая заявка от компании «Эппл Инк» поступила в Роспатент в мае, передает РИА «Новости». Информацию об этом журналисты обнаружили в электронной базе ведомства.

В случае успешного одобрения документов корпорация получит законное право реализовывать в стране различную брендированную продукцию. Речь идет о продаже изделий для хранения документов, кошельков и других аксессуаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Apple продлила действие десяти своих ключевых товарных знаков в России до 2036 года. Данное решение защитит возможность компании продавать технику под этими брендами на российском рынке.

Ранее технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак Apple DockKit для предоставления наборов разработчика.