Молдавия выставила России счет после повреждения ключевой ЛЭП

Молдавия получила от украинской компании «Укрэнерго» счет на сумму около 20 тысяч евро (примерно 1,7 миллиона рублей) за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча — Вулканешты. Кишинев намерен направить счет Москве через Министерство иностранных дел. Об этом в среду, 6 мая, сообщил глава Министерства энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.

Линия электропередачи Исакча — Вулканешты была повреждена в конце марта. Молдавское ведомство связало повреждение с атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. После инцидента в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, поскольку линия обеспечивала до 60–70 процентов потребления электроэнергии в стране.

Власти Молдавии сообщили о завершении ремонта ЛЭП украинской стороной 28 марта, после чего режим ЧП был досрочно отменен. Жунгиету уточнил, что государственное предприятие «Молдэлектрика» временно выделит необходимую сумму из своих фондов и в дальнейшем будет решаться вопрос о возврате средств. Министерство обороны России ранее говорило, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, передает Newsmaker.

Еще в марте на протяжении нескольких дней украинская нефть загрязняла реку Днестр — главный источник питьевой воды в Молдавии.