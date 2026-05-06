На Украине остановилась крупнейшая горно-металлургическая компания

Самое крупное на Украине горно-металлургическое предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» остановило производство из-за сбоев в логистике «Украинских железных дорог».

Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

«"АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця"», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц компания не доставила на предприятие необходимые составляющие для изготовления чугуна. Из-за этого запасы ресурсов сократились до критически низкого уровня. Также «Украинские железные дороги» не предоставляли поезда, необходимые для отгрузки концерна, вследствие чего «АрселорМиттал Кривой Рог» закрылся.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электроэнергии на Украину из-за остановки Киевом транзита российского топлива через Словакию.