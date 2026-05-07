Дмитриев: Lufthansa на фоне топливного кризиса придется заправляться в РФ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X предположил, что германской авиакомпании Lufthansa придется дозаправлять свои самолеты в России.

По его словам, подобное может произойти из-за того, что самолеты компании будут вынуждены делать промежуточные остановки.

"В конечном итоге ей также может потребоваться покупать российские продукты питания во время промежуточных остановок, поскольку ЕС охватил продовольственный кризис", — написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию Politico о том, что Lufthansa планирует ввести остановки для дозаправки самолетов в случае, если аэропорты пунктов назначения столкнуться с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. В апреле сообщалось, что Lufthansa сократила 20 тысяч рейсов до октября ради экономии топлива.