В России резко выросло число убыточных банков

По итогам первых двух месяцев этого года убыточными стали почти 20% российских банков — их число выросло с 34 до 60, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. В основном это небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%, уточнили в регуляторе.

Во многом ситуация связана с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики, пояснил управляющий партнер «Рефинанс.pу» Денис Сочнев. ЦБ держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне 21% более полугода и начал медленно снижать ее в июне прошлого года. В апреле регулятор в восьмой раз подряд опу с тил ставку лишь на 0,5 процентного пункта — сейчас она находится на уровне 14,5%.

Высокие ставки увеличили нагрузку на заемщиков, что автоматически повысило риски кредитных портфелей. Клиентам стало сложнее обслуживать обязательства, маржа кредитных организаций снизилась, а конкуренция за качественного заемщика резко возросла. Крупные банки в таких условиях способны быстро адаптироваться — за счет масштаба, продуктовой линейки и гибкости тарифной политики. Небольшие игроки оказываются в уязвимом положении: их издержки относительно выше, а возможности для маневра ограничены.

За год к первому апреля убыточными оказались и некоторые довольно крупные банки. По данным рэнкинга «Эксперт РА», Почта Банк показал убыток 7,2 млрд рублей, «Синара» – 3,3 млрд, УБРиР – 2,8 млрд, банк «Центрокредит» – 1,8 млрд, «Инго» -1,2 млрд и «Солидарность» – 900 млн рублей

Ставки по потребительским кредитам в начале прошлого года доходили даже до 45-50% годовых. Поэтому неудивительно, что спрос на ссуды просто обрушился, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Отголоски катастрофической ситуации на рынке и видны сейчас.

Текущие результаты для рынка в целом – сигнал не кризиса, а усиления разрыва внутри сектора, считает операционный директор «Космовизакома» Дмитрий Михайлов. Банковский сектор остается прибыльным, но становится более неоднородным. В целом чистая прибыль российских банков составила около 394 млрд рублей в январе и 392 млрд рублей в феврале.