Расходы американских авиакомпаний на топливо значительно увеличились

Согласно данным Минтранса США, затраты перевозчиков в стране на горючее выросли с 3,23 млрд долларов в феврале, до 5,06 млрд в марте, сообщают «Известия» со ссылкой на The Hill.

Причина — конфликт вокруг Ирана и фактическое закрытие Ормузского пролива, который остается недоступным более двух месяцев. Одна из первых пострадавших — Spirit Airlines.

Компания объявила о немедленном прекращении работы после того, как провалились переговоры о господдержке. В авиакомпании заявили, что топливный кризис стал одним из ключевых факторов краха.

Министр транспорта США Шон Даффи, однако, считает иначе. По его словам, проблемы Spirit Airlines начались задолго до конфликта с Ираном: перевозчик не раз проходил через банкротство, а его бизнес-модель была неэффективной.

Тем временем 6 мая немецкая Lufthansa отчиталась об убытках в 1,7 млрд евро. В компании их также объяснили ростом цен на топливо из-за ближневосточного кризиса.