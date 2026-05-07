Кремль ответил на вопрос о мерах поддержки бизнеса из-за отключения связи

Дмитрий Песков заявил журналистам, что отключения мобильного Интернета в начале мая проводятся в соответствующие с действующим законодательством, поэтому никаких мер поддержки бизнеса вводить не предполагается.

«Нет, такие меры поддержки не рассматриваются», - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о жалобах бизнеса на потери, возникшие в связи с шатдауном.

По словам спикера Кремля, мобильная связь ограничивается для обеспечения безопасности граждан.

«Это является абсолютным приоритетом», - подчеркнул он.

Песков напомнил, что вместе с тем, на недавнем совещании с членами правительства президент «обращал внимание на необходимость информирования населения и обеспечивание функционирования систем, которые критичны для обеспечения систем жизнеобеспечения».