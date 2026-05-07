UniCredit рассказала о судьбе российских активов

Итальянская банковская группа UniCredit сообщила , что намерена в 2027 году разделить российский бизнес, часть его рассчитывает продать частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Подробности сделки стороны не сообщают, так как пока подписано только необязывающее соглашение. Смогут ли стороны закрыть сделку зависит от того, дойдут ли они до заключения обязывающих документов, а также от хода разждела активов и получения разрешений на сделку.

«Сделка предусматривает выделение части бизнеса в новое юрлицо («новый банк») с последующей продажей «банка» с оставшимися активами покупателю. После завершения сделки UniCredit будет владеть 100% «нового банка», покупатель — 100% «банка» с оставшимися активами», — отмечается в сообщении группы.

Какие именно активы или виды бизнеса будут переданы новому инвестору, группа также не раскрывает.

Покупатель, как описано в сообщении, «хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор, имеющий давние связи с местным институциональным и деловым сообществом». UniCredit провел необходимые проверки на соответствие инвестора нормативным требованиям.

Сотрудники банка «выиграют от ускоренного перехода», который приведет к созданию двух банков с четкими стратегиями и целями, говорится в сообщении.

Выход за 3 млрд евро

UniCredit пытается выйти из бизнеса в России уже несколько лет, однако процесс осложняется необходимостью одновременно соблюдать требования как европейских регуляторов, так и российских властей.

Нынешние договоренности убыточны для группы — потери от потенциальной сделки составят 3-3,3 млрд евро по большей части из-за валютных резервов (1,6-1,8 млрд евро).

Выступая на форуме ЕЦБ по банковскому надзору в ноябре 2025 года, глава банка Андреа Орчел подчеркивал , что соблюдение санкций — крайне сложная задача: «Проблема с Россией для нас состоит в том, чтобы лавировать между санкциями… У России 15 тысяч санкций… и все они разные, поэтому управление этим — это галактическое усилие по комплаенсу… это огромный вызов». При этом, по его словам, второй ключевой риск — это возможность принудительного изъятия бизнеса: «Второй вызов, по крайней мере для нас, — это избежать национализации».

Банк, по словам Орчела, вынужден действовать максимально осторожно, чтобы не дать повода для таких мер.