Война на Ближнем Востоке наносит удар по еще одной отрасли

Блокада Ормузского пролива ударила по автопрому и авиаперевозчикам по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

General Motors, Ford и Stellantis заявили о росте цен на сырье — от алюминия до пластика и красок. Дополнительные издержки для них составят 5 миллиардов долларов в год. Если кризис затянется на полгода, автомобили подорожают на 5-10%.

Немецкий автопром (Volkswagen, BMW, Mercedes) столкнулся с дефицитом гелия, который поставлял Катар. Без него производство полупроводников, аккумуляторов и подушек безопасности затруднено.

Японские Toyota и Mazda жалуются на нехватку алюминия, автокомплектующих и компонентов для окраски. Заводы могут сократить выпуск некоторых моделей. Китайские электромобили, наоборот, оказались в выигрыше — они меньше зависят от Ближнего Востока и могут потеснить европейских конкурентов.

Авиаперевозки также находятся в состоянии кризиса. Пассажиропоток ближневосточных авиакомпаний рухнул на 61%. Emirates работает лишь на две трети мощности. По всему миру отменены тысячи рейсов на 2 миллиона пассажирских мест. Lufthansa сократила 20 тысяч рейсов. Аэропорты экономят топливо: например, Etihad заменила большой Airbus A350 на более компактный Boeing 787.

Минэнерго РФ заявляет, что страна полностью обеспечена собственным авиатопливом. Но отечественные авиакомпании закрыты для многих международных направлений. При этом прямые рейсы из России в Азию пользуются спросом, хотя они дороже стыковочных, говорится в материале.