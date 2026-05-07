Маск раскрыл рекордную в мировой истории сумму уплаченных налогов
Ежегодно американский предприниматель выплачивает государству более 10 млрд долларов, что делает его крупнейшим налогоплательщиком всех времен.
«За один год я заплатил более 10 млрд долларов налогов, больше, чем кто-либо в истории», – написал он в социальной сети.
Предприниматель пояснил, что при реализации фондовых опционов совокупный подоходный налог достигает 45%. Кроме того, после его смерти будет удержан налог на имущество в размере 40%. По оценке миллиардера, в конечном итоге общая сумма его выплат составит триллионы долларов.
В начале февраля журнал Forbes сообщил, что состояние бизнесмена впервые преодолело рубеж в 800 млрд долларов.
В феврале состояние предпринимателя достигло рекордных 852 млрд долларов. До этого миллиардер впервые в мировой истории стал обладателем капитала свыше 700 млрд долларов.