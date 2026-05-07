Маск раскрыл рекордную в мировой истории сумму уплаченных налогов

Ежегодно американский предприниматель выплачивает государству более 10 млрд долларов, что делает его крупнейшим налогоплательщиком всех времен.

«За один год я заплатил более 10 млрд долларов налогов, больше, чем кто-либо в истории», – написал он в социальной сети.

Предприниматель пояснил, что при реализации фондовых опционов совокупный подоходный налог достигает 45%. Кроме того, после его смерти будет удержан налог на имущество в размере 40%. По оценке миллиардера, в конечном итоге общая сумма его выплат составит триллионы долларов.

В начале февраля журнал Forbes сообщил, что состояние бизнесмена впервые преодолело рубеж в 800 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск рассказал о сбое компьютера налоговой службы США из-за огромной суммы его выплат.

В феврале состояние предпринимателя достигло рекордных 852 млрд долларов.