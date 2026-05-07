Российские ретейлеры ответили на жалобы фермеров

Доля российских картофеля, свеклы и моркови в магазинах крупных сетей остается на уровне 90%, несмотря на жалобы фермеров на сокращение закупок, отметили ритейлеры.

Крупные российские розничные сети не сокращали закупки отечественных овощей, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей ритейлеров.

По их данным, на полках магазинов сохраняется высокая доля продукции местных производителей: доля российских картофеля, свеклы и моркови в продаже составляет около 90%.

В пресс-службе сети «Магнит» заявили: «В 2026 году “Магнит” не снижал объемы закупок картофеля российских производителей: он занимает доминирующую долю в продажах сети – порядка 90%. Аналогичная ситуация с импортной составляющей в продажах других овощей. Например, в апреле 2026 года доля продаж отечественной свеклы и моркови в натуральном выражении приблизилась к 90% от общего объема реализации, а доля капусты превышает этот показатель».

В компании также отметили, что растет сотрудничество с отечественными аграриями – объемы закупок по прямым контрактам в 2025 году увеличились на 9%, достигнув 231 тыс. тонн. В X5 также подтвердили отсутствие сокращения закупок российских овощей.

Сеть «Вкусвилл» сообщила, что с момента основания работает в основном с российскими поставщиками всех продуктовых категорий. В компании подчеркнули приоритет локальной продукции, особенно в сезон, и указали, что импортные овощи и фрукты покупают только при отсутствии российских аналогов или в межсезонье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ФАС заявила о снижении цен на продукты в регионах России, при этом самые большие скидки зафиксированы на помидоры, творог, картофель и лук.

Ранее аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) отмечал, что в шести категориях, включая морковь, капусту, свеклу, рис, говядину и подсолнечное масло, товары продавались с отрицательной наценкой.

До этого стало известно, что овощи «борщевого набора» в торговых сетях в конце 2025 года подешевели на 28%.