В России запутались в обещаниях по поставкам самолета SJ-100

Серийные поставки самолета SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, начнутся в 2026 году, а его сертификация закончится уже в ближайшие время. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Полный текст разговора был опубликован 8 мая, однако записан как минимум за четыре дня до этого, так как первые цитаты из него появились рано утром 5 мая.

Между тем накануне, 7 мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что серийный выпуск SJ-100 начнется только в 2027 году, а сертификацию госкорпорация надеется завершить в 2026-м.

Разработкой и производством SJ-100 занимается ПАО «Яковлев», входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая является частью «Ростеха». Таким образом, глава головной компании производителя и руководитель ответственного министерства в течение нескольких дней дали разные сроки по сертификации и началу поставок.

Также Алиханов в интервью рассказал, что импортозамещенный салон был смонтирован в одном из четырех участвующих в испытаниях SJ-100 только недавно. При этом ранее утверждалось, что самолет проводит испытательные полеты в полностью импортозамещенном облике.

В октябре Чемезов утверждал, что SJ-100 будет сертифицирован в начале 2026 года, после чего сразу начнется его производство. Однако в январе 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») признала, что работы по сертификации двигателя ПД-8, который будут устанавливать на лайнер, завершатся ближе к концу лета. Планы от 2022 года предусматривали начало поставок SJ-100 в авиакомпании в 2023-м.