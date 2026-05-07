Ушедший из России производитель бытовой техники потерял покупателей

Американская корпорация Whirlpool забила тревогу из-за того, что в США и Канаде спрос на крупную бытовую технику, такую ​​как стиральные и посудомоечные машины, а также холодильники, упал до минимального со времен Великой рецессии (2008 год) уровня. Об этом сообщило Yahoo Finance.

Отмечается, что причиной этого стал исторически низкий уровень потребительского доверия, который привел к сокращению крупных покупок товаров не первой необходимости. Как призналась финансовый директор Whirlpool Роксанн Уорнер, в марте на североамериканский бизнес компании обрушился «идеальный шторм»: низкий уровень потребительских настроений, усугубленный последствиями войны в Иране, и холодная погода. По ее словам, отрасль сократилась примерно на 7,4 процента.

В I квартале выручка Whirlpool упала почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,27 миллиарда долларов, что ниже прогнозируемых 3,42 миллиарда долларов. В четверг, 7 мая, акции корпорации упали примерно на 20 процентов.

В 2022 году Whirlpool решила уйти из России, продав местное подразделение турецкой Arcelik. Это обернулось для нее потерей на 333 миллиона долларов.