В Госдуме призвали ускорить включение всех банков в «белые списки»

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил о необходимости расширить перечень банков, входящих в «белые списки». Как сообщают «Известия», он планирует обратиться в Минцифры с предложением активизировать работу в этом направлении.

Отдельно парламентарий предложил рассмотреть вопрос включения в такие перечни небольших банков. Аксаков отметил, что с учетом текущей геополитической ситуации решения в этой сфере должны приниматься оперативнее.

В начале мая на фоне подготовки к празднованию Дня Победы в ряде регионов усилились меры безопасности, что сопровождалось перебоями мобильного интернета. Операторы связи заранее предупреждали пользователей о возможных ограничениях.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркнул, что стабильная связь необходима бизнесу для работы онлайн-касс, платежей, логистики и документооборота. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что при отсутствии банка в «белых списках» во время сбоев могут возникать проблемы с проведением платежей, что особенно чувствительно для малого бизнеса, общепита, аптек и сервисных компаний.