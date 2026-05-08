Нацбанк Казахстана инвестировал в создателя ИИ-ассистента Claude

Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана стала прямым акционером Anthropic — одной из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, сообщил в Facebook* глава Нацбанка Кахазстана Тимур Сулейменов.

В конце прошлого года корпорация соинвестировала $25 млн в раунде Series F совместно с Lightspeed Venture Partners и другими международными инвесторами. Раунд был закрыт при оценке компании около $183 млрд. Уже в феврале нынешнего года Anthropic привлекла следующий раунд Series G при оценке порядка $380 млрд – более чем в два раза выше уровня предыдущего раунда.

«Для нас эта инвестиция является частью долгосрочной стратегии. Речь идет не о краткосрочной рыночной конъюнктуре, а об участии в компаниях, формирующих основу будущей экономики», – отметил Сулейменов.

За последние четыре месяца ежемесячная аудитория продукта Claude Code выросла более чем в два раза. Согласно последним планам компании ее капитализация может достичь $1 трлн уже этим летом.

