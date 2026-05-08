Ловушка Ормузского пролива: почему не все нефтяные гиганты «процветают» на фоне войны в Иране

Война в Персидском заливе, по задумке, должна была заставить нефтяных гигантов «процветать». В январе аналитики прогнозировали Brent на уровне 60 долларов за баррель, но первый квартал закрылся на отметке 118. Ближневосточная нефть оказалась заперта в Ормузе, экспорт из США, Африки и Бразилии пошел вверх. Однако «процветают» далеко не все, сообщает Economist.

С начала конфликта акции Shell выросли на 4%, а TotalEnergies, BP и Eni — на 14–17%. Бумаги Chevron и ExxonMobil упали на 1% и 2%. Причины: хеджирование, торговая прибыль и география активов.

Chevron и Exxon отчитались о чистой прибыли 2,2 и 4,2 миллиарда долларов — на 37 и 46% меньше, чем год назад. BP торгует 12 миллионов баррелей в день — в 11 раз больше своей добычи. На волатильном рынке трейдеры заработали колоссально, говорится в материале.

Подразделение BP принесло 2,2 миллиарда долларов (против нуля год назад), Total — 1,6 миллиарда (в пять раз больше). Chevron планирует самостоятельно продавать более 40% своей нефти (вдвое больше, чем в прошлом году).

Пятая часть добычи Exxon — на Ближнем Востоке (один из самых высоких показателей среди гигантов). В первом квартале Exxon добывала 4,6 миллиона баррелей в сутки против 5 миллионов ранее. Если пролив останется закрытым до конца июня, добыча упадет до 4,1–4,3 миллиона. Инвестиции в сланцы США компания наращивать не планирует, пишут авторы.

Если конфликт не закончится быстро, разрыв между компаниями станет еще больше. Ситуация может ухудшиться, если Дональд Трамп решит запретить вывоз топлива за границу. Аналитики считают, что он может пойти на это, если бензин в США подорожает до 5 долларов за галлон.