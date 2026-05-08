Раскрыты огромные потери российских магазинов от краж

Россияне за прошлый год украли из магазинов товаров почти на 2 млрд рублей. При этом число краж продолжает расти — ежегодно показатель увеличивается на 12–15%, сообщили Mash Money аналитики системы Stop-Shoplifter.

Самыми популярными товарами у шоплифтеров остаются кофе, алкоголь, сыр, мясные деликатесы, шоколад, косметика, детское питание и подгузники. Эксперты отмечают, что особенно активно кражи происходят в супермаркетах, где все большую роль играют кассы самообслуживания. Сейчас на них приходится уже 30–35% всех случаев магазинного воровства.

Одной из причин роста аналитики называют распространение тренда на шоплифтинг среди зумеров. По словам специалистов, часть молодежи начинает воспринимать кражи как игру или элемент интернет-культуры, а не как правонарушение.

При этом меняется и сам портрет магазинного вора. Если раньше кражами чаще занимались мужчины 24–35 лет с доходом ниже среднего, то теперь все чаще воруют обеспеченные люди. Кроме того, растет доля женщин среди шоплифтеров — особенно в магазинах одежды.

Больше всего от краж страдают продуктовые магазины. В некоторых случаях ретейлеры закладывают потери от воровства на уровне до 4% бюджета. Следом идут магазины одежды и косметики, где ежегодный ущерб достигает около 2%.

На фоне роста числа краж магазины усиливают меры безопасности. По данным Stop-Shoplifter, только за прошлый год система помогла бизнесу предотвратить ущерб на 2,4 млрд рублей — это около 30–50% всех возможных потерь от магазинных краж. Кроме того, ретейлеры все активнее внедряют камеры с искусственным интеллектом. Такие системы способны определять потенциальных воров по поведению, а также распознавать личности по лицам.