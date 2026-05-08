Кремль не стал оценивать убытки компаний от авиаограничений на юге России
Оценка финансовых потерь перевозчиков из-за ограничений полетов на юге страны находится исключительно в компетенции профильных министерств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, данным вопросом должны заниматься представители правительства, а именно Министерство транспорта.
Министерство транспорта приостановило работу 13 аэропортов на юге страны из-за атаки беспилотников.
Росавиация допустила досрочную отмену запрета на выполнение авиарейсов в эти регионы.