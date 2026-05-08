Кремль не стал оценивать убытки компаний от авиаограничений на юге России

Деловая газета "Взгляд"

Оценка финансовых потерь перевозчиков из-за ограничений полетов на юге страны находится исключительно в компетенции профильных министерств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле не могут оценивать эту ситуацию», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие потери понесут авиакомпании от закрытия неба на Юге России, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, данным вопросом должны заниматься представители правительства, а именно Министерство транспорта.

Министерство транспорта приостановило работу 13 аэропортов на юге страны из-за атаки беспилотников.

Росавиация допустила досрочную отмену запрета на выполнение авиарейсов в эти регионы.