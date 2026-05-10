Перебои с серной кислотой из-за войны вызвали рост цен на мировом рынке

The Wall Street Journal сообщила о серьёзных перебоях на мировом рынке серной кислоты на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным издания, ситуация уже привела к резкому росту цен и проблемам с поставками сырья.

Серная кислота используется в производстве сельскохозяйственных удобрений, обработке меди, изготовлении бумаги и полупроводниковой продукции. Нарушение логистики и сокращение экспорта, как отмечает WSJ, усилили напряжённость на мировом химическом рынке.

Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон заявила, что риски для отрасли вынудили Китай ввести ограничения на экспорт вещества в текущем месяце.

Эксперт агентства Argus Сара Марло отметила, что наиболее серьёзные последствия могут затронуть Чили и Индонезию, которые зависят от поставок с нефтеперерабатывающих предприятий стран Персидского залива и китайского экспорта.

По данным издания, сокращение объёмов поставок уже отражается на промышленном секторе и аграрном производстве в ряде стран, использующих серную кислоту в ключевых технологических процессах.

Серная кислота считается одним из базовых химических продуктов мировой промышленности, а её стоимость традиционно рассматривается как индикатор состояния металлургического, сельскохозяйственного и нефтехимического рынков.