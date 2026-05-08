Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Госкорпорация по ОрВД) готова к обслуживанию рейсов в аэропортах юга России, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на юг России отменен.

Так, сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки. В ведомстве добавили, что на фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства. На юге России они действуют в аэропортах Владикавказ (Беслан), Геленджик, Грозный, Краснодар (Пашковский) и Сочи.