На маркетплейс Shein подали в суд из-за продажи токсичной одежды

В США подали в суд на китайский ретейлер Shein из-за продажи вредной для здоровья одежды. На это обратил внимание Telegram-канал Golden Chihuahua.

Штат Техас проверил вещи с популярного маркетплейса на предмет токсичности. Так, в составе семи курток были найдены ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) в концентрации, превышающей лимит Евросоюза в 3300 раз, а также фталаты в детской обуви и аксессуарах — до 428 раз выше допустимой нормы. Кроме того, в некоторых позициях обнаружили формальдегид.

Shein не впервые попадает в крупные скандалы. В декабре 2025 года Франция запросила приостановить работу сайта из-за скандальных секс-кукол. Причиной стала продажа на упомянутой платформе незаконных товаров, таких как эротические куклы, которые, по мнению покупателей, имитируют внешность детей. Потребителей также возмутила возможность приобретения запрещенного оружия.