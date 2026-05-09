Intel и Apple почти договорились о совместном производстве чипов для iPhone

Apple и Intel достигли предварительного соглашения о выпуске части чипов для устройств iPhone. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По данным издания, компании более года вели интенсивные обсуждения, а формальное соглашение было согласовано в последние месяцы.

После появления информации акции Intel выросли на 15%, тогда как бумаги Apple прибавили около 1,7%. Получение контракта от Apple может обеспечить Intel стабильный поток заказов и укрепить позиции контрактного производства компании, которое в последние годы уступало тайваньской TSMC.

Как отмечает WSJ, важную роль в переговорах сыграли власти США. Администрация Дональда Трампа заинтересована в расширении производства полупроводников внутри страны и укреплении американской микроэлектронной отрасли. Представитель администрации заявил, что власти в целом стремятся поддерживать Intel как одного из крупнейших производителей чипов в США.

Какие именно компоненты Intel будет производить для Apple, пока не раскрывается. Обе компании отказались от комментариев. Для Apple соглашение может стать способом диверсифицировать производственные мощности на фоне высокой загрузки фабрик TSMC, которые также востребованы производителями ИИ-чипов, включая Nvidia и AMD.